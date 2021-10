Vittoria sfumata contro la Juve per la squadra di Inzaghi, frenata dal rigore di Dybala all'89' a San Siro. Non è la prima volta che l'Inter non riesce a chiudere la partita quando è avanti nel risultato: quali sono le squadre che hanno perso più punti da situazioni di vantaggio nella Serie A 2021/22? Nerazzurri secondi in questa speciale classifica (dati Opta)

HIGHLIGHTS INTER-JUVE