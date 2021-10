Zanetti: "L'arbitro è stato il peggiore in campo"

Parole al veleno dell'allenatore del Venezia che giudica inspiegabile la decisione dell'arbitro Di Bello di espellere Ampadu al 67': "L'arbitro è stato il peggiore in campo. Su Ampadu non era espulsione. La cosa grave è che sia pure andato a rivedere l'azione al Var: non so cos'abbia visto. Se dobbiamo retrocedere vogliamo farlo con le nostre forze e non per errori arbitrali"

Il Venezia ha perso nei minuti finali la partita in casa contro la Salernitana (1-2) e nel post match Paolo Zanetti ha mostrato tutta la sua delusione. Soprattutto per l'episodio dell'espulsione di Ethan Ampadu, che al 67' ha ricevuto un cartellino rosso per un intervento su Ribéry, dopo che l'arbitro Di Bello aveva rivisto la situazione al Var. Secondo l'allenatore del Venezia, la decisione del direttore di gara è stata scorretta, e lo ha fatto capire con parole dirette e chiare: "Noi abbiamo perso e avremmo potuto fare di più, ma l'arbitro è stato il peggiore in campo. Per quanto si possa essere scarsi, per la salvezza vogliamo lottare alla pari e con le nostre forze, non per colpa di errori arbitrali". Poi ha aggiunto: "L'episodio dell'espulsione l'avete visto tutti: non possiamo rimanere in silenzio. La cosa grave è che Di Bello, prima di espellere Ampadu, ha pure rivisto l'azione al Var. Non c'era neanche la prima ammonizione: non so cosa sia andato a vedere. Certe cose in Serie A non ce le possiamo aspettare. Davvero inspiegabile". Espulsione che poi ha preso anche Zanetti, che in conferenza ha spiegato l'episodio: "Di Bello mi ha detto che ero espulso, solo perché ho chiesto spiegazioni. Non l'ho mai offeso: questo fa capire che qualche cosa non va. Ma ci lecchiamo le ferite. La partita è stata condizionata da un episodio".