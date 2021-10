Nelle ultime 16 sfide tra squadre neopromosse in Serie A, in 10 occasioni ha trovato il successo la squadra di casa (2 pareggi, 4 sconfitte) - tuttavia nelle due finora giocate in questo campionato ha vinto la formazione in trasferta (2-1 del Venezia in casa dell'Empoli e 4-2 dell'Empoli in casa della Salernitana).