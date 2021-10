Dieci match, dieci protagonisti diversi. Nell'inizio da record del Milan (prima di quest'anno solo nella stagione 1954/1955 aveva vinto nove delle prime dieci partite) c'è il contributo di tutti i giocatori a disposizione di Stefano Pioli. In ogni incontro un calciatore diverso è riuscito a conquistare la scena. Giroud, contro il Torino, è solo l'ultimo in ordine di tempo nella "serie" aperta da Brahim Diaz contro la Sampdoria. C'è spazio per tutti i reparti: da Rebic a Calabria, passando per Maldini, Leao e Kessié.