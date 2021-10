Chi è Afena-Gyan, il 2003 lanciato da Mou

Cresciuto nell'EurAfrica Academy, in giallorosso da marzo del 2021, l'attaccante ghanese è il primo 2003 a giocare in Serie A con la maglia della Roma: si è innamorato dei colori giallorossi nella notte della storica rimonta sul Barcellona in Champions League. La dedica per l'esordio è per Mourinho e per la sua mamma. Il mantra? Cercare di deludere il meno possibile MOU CENA SUI GRADINI DELLO STADIO DOPO CAGLIARI-ROMA Condividi:

All'anagrafe è Felix Ohene Afena-Gyan, per tutti è semplicemente Felix. E lui fortunato lo si sente ancora di più dalla serata di mercoledì 27 ottobre 2021. Data storica nel percorso calcistico di questo talento nato il 19 gennaio del 2003 a Sunyani, in Ghana. Contro ogni previsione, con la Roma sotto di un gol a Cagliari, José Mourinho ha scelto lui per dare la scossa all'attacco giallorosso: minuto 57, fuori Vina e dentro l'attaccante con il numero 64 sulle spalle. Inizio della rimonta, passata per la testa di Ibanez e per il calcio di punizione spedito in buca d'angolo da Lorenzo Pellegrini.

Primo 2003 a giocare in A con la Roma approfondimento Campioni di domani: i 60 migliori giovani talenti Felix è diventato il primo 2003 a giocare in Serie A con la maglia della Roma. Tanto basterebbe per iscriverlo nella storia del club. Mourinho ha reso realtà quell'obiettivo che Afena-Gyan aveva già sfiorato più volte durante la gestione Fonseca: l'esordio in prima squadra, con quel gruppo che il 18enne ghanese ha conosciuto più volte durante gli allenamenti senza però mai essere chiamato in causa in impegni ufficiali. Le porte della prima volta si sono aperte dopo un avvio di stagione da urlo, con sei reti in cinque partite stagionali. Esterno d'attacco che sa muoversi anche da riferimento centrale, alla sua grande velocità Afena-Gyan abbina anche la capacità di cercare la rete più efficace e di cambiare rapidamente giocata. Un esempio è la rete segnata con la Primavera 1 giallorossa al Milan: prima salta il portiere sull'invito in profondità, poi alza la testa cercando compagni da servire e, non trovandoli, calcia in rete. Esito vincente.

L'arrivo nella Capitale: "Sogno che diventa realtà" A Roma Afena-Gyan ci è arrivato a marzo nel 2021, facendo intravedere il suo potenziale con sette gol in altrettante partite ufficiali tra campionato Primavera e Under 18. Quest’anno è diventato subito un punto fisso della formazione guidata da Alberto De Rossi. I primi passi nel mondo del calcio coincidono con la maglia dell'EurAfrica Academy, in Ghana. Poi la chiamata giallorossa: esito di un lungo lavoro di scouting portato avanti dal vicedirettore sportivo Morgan De Sanctis. Contratto fino al 2023 per "un sogno che diventa realtà", come Afena-Gyan commentò il suo arrivo nella Capitale. La passione per la Roma, confessò, ha radici lontane: 10 aprile 2018, i giallorossi rimontano per 3-0 il Barcellona all'Olimpico e conquistano il pass per la semifinale di Champions League. Tre anni e mezzo dopo, in una rimonta diverse per proporzioni e competizione come quella di Cagliari, in campo c'era lui.

Il ringraziamento social di Afena-Gyan per Mourinho

Grato a Mou, dedica per la mamma: "Ti amo" E la gratitudine fa parte del vocabolario di questo talento che compirà 19 anni nel prossimo gennaio. La conferma è arrivata poco dopo il fischio finale della partita di Cagliari: in una storia Instagram Afena-Gyan ha condiviso uno scatto postato da Mourinho, in cui lo Special One mangia un pranzo al sacco con tanto di vaschetta di alluminio come piatto e Coca Cola in lattina, festeggiando la vittoria di Cagliari e spiegando di avere a disposizione "one more kid", un giovane in più. "Eternamente grato. Farò in modo di renderti orgoglioso" la promessa dell'attaccante ghanese. Che ha emozionato tutti commentando l'esordio ai microfoni di Roma TV: "Io devo imparare dagli altri e ascoltare quello che dice l'allenatore, i suoi consigli. Ringrazio tutti, chi ha creduto in me, il club, i giocatori – ha detto – chi mi ha supportato e chi mi supporta ancora". Con un messaggio intimo e speciale: "Dedico il mio debutto a tutti: il club, la Roma, il mio agente, mia mamma che è in Ghana. Ti amo mamma". Una figura che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera: sempre di supporto, nonostante "volesse mandarmi all'Asante Kotoko, uno dei più grandi club del Ghana - ricordava al suo arrivo a Roma il giovane attaccante - non è successo, però sono andato all'EurAfrica Academy e sono molto grato a loro per avermi preso. Non dimenticherò mai ciò che hanno fatto per me".

