Il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2020/2021, con perdite pari a 245,6 milioni di euro a fronte di 364,7 milioni di ricavi consolidati. "L’impatto del Covid-19 ammonta circa a 110 milioni - si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club nerazzurro -, di cui circa 70 riconducibili all’azzeramento degli introiti da gara a causa della chiusura degli stadi e circa 40 milioni alle riduzioni contrattuali degli sponsor dovute all’impossibilità di erogare benefit da parte della Società e alla contrazione del business dei partner. A questi si sono aggiunte perdite per ulteriori 30 milioni, effetto della risoluzione di contratti sportivi". Il CdA e il Collegio Sindacale sono stati rinominati per il triennio 2021-2024.

Zhang: "Scudetto vinto testimonia il nostro impegno"

Steven Zhang, in collegamento da Nanchino, ha aperto l'Assemblea: "La conquista del diciannovesimo Scudetto è un’impresa memorabile che premia lo straordinario lavoro della squadra e di tutte le componenti del Club - le parole del presidente -. Dal nostro ingresso nel 2016 ad oggi è stato compiuto un lungo percorso: l’Inter è diventata un club globale, vincente, innovativo e connesso alle nuove generazioni in tutto il mondo. All’interno di un contesto economico e sociale stravolto dalla pandemia, la stabilità e la sostenibilità finanziaria della Società, unite alla competitività sportiva ai massimi livelli, sono i punti focali della nostra strategia. I risultati raggiunti testimoniano il nostro lavoro e il nostro impegno, il Club è tornato a vincere con una visione chiara e definita". Successivamente sono intervenuti anche i dirigenti del club. "La potenzialità del nostro appeal globale è confermata dall’arrivo di tre nuovi sponsor sulla maglia di questa stagione – ha dichiarato il CEO Corporate, Alessandro Antonello –. Il progetto Nuovo Stadio sarà imprescindibile per garantire alla Società quelle fonti di risorse economiche necessarie per competere alla pari con i più importanti club europei e per offrire ai nostri tifosi un’esperienza di intrattenimento all’avanguardia". Orgoglio per i traguardi raggiunti e vista sul futuro anche per Marotta. "Quest’anno ci siamo posti l’obiettivo di coniugare una politica di riduzione dei costi unita al mantenimento della competitività sportiva - ha spiegato il Ceo nerazzurro -. Sappiamo quanto sarà difficile ripetersi ma la nostra volontà è quella di difendere con orgoglio lo Scudetto puntato sulle nostre maglie".