I due club uniti dall'iniziativa nel ricordo di Antonio De Falchi, Gabriele Sandri e Vincenzo Paparelli. “I fiori sbocciano dove c’è passione e non violenza”, la frase che accompagna l'opera inaugurata in un giardino pubblico romano

Roma e Lazio, unite nel ricordo dei loro tifosi vittime della violenza: lo hanno fatto inaugurando un murales dedicato ad Antonio De Falchi, Gabriele Sandri e Vincenzo Paparelli, nel 42esimo anniversario della morte di quest’ultimo.



L’opera, realizzata dall’artista Lucamaleonte e accompagnata dalla frase “I fiori sbocciano dove c’è passione e non violenza”, si trova all’interno di un giardino pubblico romano intitolato proprio a Vincenzo Paparelli (il tifoso biancoceleste ucciso da un razzo in Curva Nord durante il derby del 28 ottobre 1979) ed è stata “svelata” alla presenza di Gabriele Paparelli (figlio di Vincenzo) e delle rappresentanze delle Fondazioni S.S. Lazio 1900 e Roma Cares.



Un evento in linea con il percorso iniziato con la partitella contro la violenza nello sport a piazza del Popolo, e proseguito con la giornata “Sport: capitale di tutti” lo scorso 25 settembre, alla vigilia del derby e in occasione della Settimana Europea dello Sport.