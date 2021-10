Mertens diventerà papà: "In arrivo un baby Ciro"

Un baby "Ciro", come i tifosi napoletani hanno (ri)battezzato il loro amatissimo Dries Mertens. Il 34enne attaccante belga - attuale recordman degli azzurri con 135 gol in 364 partite - e la moglie Kat Kerkhofs hanno annunciato il futuro arrivo del loro primo figlio con un video tenerissimo, e molto simpatico, come ci hanno abituato dall'inizio della loro favola ai piedi del Vesuvio. Nella clip - condivisa dalla coppia su Instagram al termine della vittoria per 3-0 del Napoli capolista contro il Bologna al "Maradona" - possiamo vedere i diversi momenti della gravidanza, con "Here Comes The Sun" dei Beatles a fare da colonna sonora: dalla gioia per il risultato del test alle reazioni di familiari e amici per la bellissima notizia; ma anche l'ecografia e l'immagine di una cicogna in viaggio per la "spedizione speciale" del piccolo, atteso per marzo 2022 (Kat è di 18 settimane, come si può intuire dall'hashtag). "I nostri cuori stanno esplodendo di gioia - scrivono nel post - diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano".