"Anche Osimhen e Insigne hanno iniziato nei campetti"

Spalletti si è poi fermato all'interno del centro sportivo, realizzato dalla Diocesi alle spalle del Palazzo arcivescovile e nato per rappresentare anche un fortino di legalità. L'allenatore del Napoli, primo in classifica alla pari con il Milan con 28 punti in 10 giornate (nove vittorie e un pareggio, nessuna sconfitta, eguagliato il record stabilito da Sarri nella stagione 2017/18), ha risposto anche alla domanda di un giovanissimo calciatore: "Sono partito da questi campetti, anzi il mio era molto peggiore di questo -le sue parole - non sono riuscito a diventare un calciatore importantissimo, ma ho continuato ugualmente a credere di poter avere successo nel calcio. Mi sono impegnato molto e attraverso l'impegno ci sono riuscito. Se l'ho fatto io potete farlo sicuramente anche voi". Con una citazione anche per i pilastri del Napoli di oggi: "Anche Osimhen, Koulibaly, Insigne erano bambini come voi, che speravano di diventare campioni e sono partiti da queste strutture. Crescendo, piano piano, lo sono diventati. Per noi siete importantissimi, noi stiamo a guardare quello che voi riuscirete a creare e a diventare in futuro".