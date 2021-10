Napoli in testa con un nuovo Fabian Ruiz

La rinascita di Fabian Ruiz

Tutto molto bello, come il gol di Fabian Ruiz contro il Bologna decisivo per sbloccare la partita: il terzo quest'anno in campionato per lo spagnolo, da fuori area come gli altri due contro le genovesi, per ora nessuno come lui in Serie A. Tornato ai suoi livelli, arma in più a disposizione di Spalletti, che ha avuto il merito di inquadrarlo nel ruolo di centrocampista centrale nella mediana a tre. Una scommessa vinta in poco tempo. Giocatore ritrovato dopo due stagioni un po' così, grazie anche all'inserimento di Anguissa, spalla ideale per svincolarlo da eccessivi compiti di copertura. Un rendimento costantemente in crescita, a prescindere della posizione occupata in mezzo al campo. Aspetto non secondario nel portafoglio di opzioni a disposizione del Napoli, ora di nuovo in testa con l'idea di restarci a lungo.