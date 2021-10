Gasperini: "Manca precisione, ma giusto spirito"

L'allenatore nerazzurro dopo il pareggio con la Lazio: "In questo momento possiamo fare questo, dobbiamo migliorare e recuperare qualche infortunato ma ho visto lo spirito giusto. Manca un po' di precisione in attacco, bisogna ritrovare la continuità degli anni scorsi perché spesso siamo costretti a rincorrere. Sfida con lo United? Grande partita, vincere significherebbe mettere un'ipoteca sulla qualificazione"

Due volte sotto contro la Lazio , l'Atalanta rimonta in entrambi i casi nei minuti di recupero del primo e del secondo tempo. È Marten de Roon a evitare la sconfitta ai nerazzurri al 93', con il gol del 2-2 che permette a Gian Piero Gasperini di raccogliere un punto importante: "Sono soddisfatto, in questo momento possiamo fare questo e l'abbiamo fatto molto bene – le parole dell'allenatore nel post partita - Poi qualche errore tecnico lo commettiamo e c'è costato anche caro, ma i ragazzi sono stati bravi a giocare questa partita fino alla fine. Anche la Lazio ha giocato bene sul piano tecnico e abbiamo sofferto, ma abbiamo un grande spirito e dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco e recuperare qualche giocatore importante per fare un gran campionato”.

"Dobbiamo ritrovare continuità in attacco, spesso costretti a rincorrere"

Manca continuità in fase offensiva, nonostante la presenza di tanti giocatori di qualità: "Noi giochiamo sempre per cercare di trovare le soluzioni per vincere, poi se arriva il pareggio va bene ma non ci accontentiamo. Avevamo delle sostituzioni importanti per l'attacco, ma abbiamo perso un po' di precisione e la capacità di recuperare palla che avevamo nel primo tempo. Questo ci ha creato delle difficoltà, ma abbiamo sopperito con forza e voglia di fare risultato. Comunque abbiamo fatto due gol, il problema è che spesso siamo costretti a rincorrere. Passando in vantaggio, invece, avremmo maggiori spazi per chiudere le partite. Facciamo fatica a sbloccare il risultato, non ci manca semplicemente il gol ma la giocata per arrivare al tiro. Dobbiamo ritrovare la continuità che avevamo l'anno scorso, magari questo porterà a risultati diversi".

"Vincere con lo United per ipotecare la qualificazione"

Ora la super sfida in Champions League contro il Manchester United: "Vincere significherebbe mettere un'ipoteca sulla qualificazione, è una partita altrettanto difficile. Ma anche in altri anni è capitato di non trovare delle vittorie ma poi farne tante di fila, l'importante è esprimersi con quest'entusiasmo, con questa forza e con questo credo. Lo sappiamo che bisogna crescere e migliorarci, prima o poi raccoglieremo le soddisfazioni che meritiamo".