Juric: "Dovremo convincere Cairo a farci crescere"

Il Torino vince contro la Sampdoria (3-0) e ritrova i tre punti dopo lo stop di San Siro nel turno infrasettimanale. A fine partita, Ivan Juric ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi: "Sono molto soddisfatto: ho avuto buone sensazioni. Dopo l'espulsione di Silva poi abbiamo fatto quindici minuti a grandi livelli. Sono contento per la partita dei miei ragazzi". L'allenatore del Toro ha voluto poi spendere belle parole anche per Belotti, che con il gol del 3-0 ha raggiunto quota 100 in Serie A: "Lui è un ragazzo speciale, non solo come calciatore ma proprio per come vive questo lavoro. Ha una grande serenità: oggi ha fatto benissimo e trenta minuti a grandissimi livelli". Dopo l'analisi sulla partita, Juric si è spostato anche su altri aspetti. A partire dal mercato: "Bisognava avere un po' più di coraggio a mettere giocatori giovani. Non è facile per chi ha giocato tanto e chi ora gioca meno: qualcuno lo accetta bene, altri meno, ma io lo sapevo. Ora dobbiamo ripartire con giocatori giovani con fame, come Buongiorno, Bremer, Lukic, Singo, Aina: dobbiamo aggiungerne altri per crescere. Deve essere una crescita costante e con idee ben chiare sui giocatori da prendere. Così, col tempo, si può costruire una bella squadra". Questo Torino convince, ma per Juric non è ancora tempo di alzare l'asticella: "Quest'anno dobbiamo riprendere credibilità. Il Toro deve tornare a essere considerato come una buona squadra, che lotta. Dove arrivamo in classifica non importa. Ora dobbiamo crescere in questa direzione e migliorare su tante cose, per alzare il livello su tutti i settori. Dovremo convincere il presidente Cairo, che è un tifoso, generoso, con le prestazioni e con il comportamento. Poi lui non si tirerà indietro". Infine, un commento su Josip Brekalo, fermato poco prima dell'inizio del match per un problema muscolare: "Per Brekalo non credo sia niente di grave, ma ultimamente abbiamo preso scelte sbagliate, sia con Praet che con Pjaca. Oggi abbiamo voluto prendere la decisione giusta".