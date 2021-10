La Salernitana perde il derby contro il Napoli, ma esce rinfrancata dalla sfida, dopo una prestazione nella quale è riuscita a tenere testa agli azzurri per tutti i 90 minuti. Una partita che dà fiducia a Stefano Colantuono in vista dei prossimi impegni: "Speriamo che questa prestazione possa dare consapevolezza, la partita è stata buona. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non abbiamo rischiato quasi nulla e nel secondo tempo abbiamo avuto anche delle situazioni per rimetterla in piedi dopo il loro gol. Spero che i ragazzi prendano consapevolezza del fatto che possiamo giocarci il nostro campionato, è un peccato perchè a volte da queste partite si può anche tirare fuori il risultato positivo. Se avessimo avuto un punticino in più non guastava. Siamo aggrappati alla classifica e vogliamo rimanere vivi, per giocarcela fino alla fine. Ripartiamo da questa prestazione, speriamo di essere riusciti a capire che le partite vanno tutte giocate, al di là del valore dell'avversario. La prossima partita giocheremo in casa della Lazio e dovremo essere organizzati come oggi".