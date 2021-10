L'allenatore azzurro fa chiarezza sui 90 minuti trascorsi in panchina dal capitano: "Ha un affaticamento muscolare, se la squadra avesse avuto bisogno l'avrei potuto inserire per 15-20 minuti, ma ho preferito evitare ulteriori rischi. Non c'è nessun problema". E sulla prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto il Napoli, siamo stati perfetti. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo fantastico"

Il Napoli fatica sul campo della Salernitana, ma vince 1-0 e centra la decima vittoria in undici partite di campionato. Un successo arrivato senza Victor Osimhen e senza Lorenzo Insigne, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Una mancata presenza, quella del capitano, che Luciano Spalletti ha commentato così nel post partita: "Cosa c'è di anomalo nel non ingresso di Insigne? Ha un affaticamento muscolare ed è a rischio di farsi male. L'abbiamo gestito e si guarda come va la partita, 20-15 minuti li poteva fare e darci il suo contributo. Se la squadra avesse avuto di bisogno di qualità per vincere la partita si poteva inserire, ma era inopportuno in quel momento inserire un altro calciatore tecnico. Ho preferito lasciarlo fuori, evitando ulteriori rischi di farsi male. Lui stesso, da calciatore molto maturo, ha deciso di mettersi a disposizione eventualmente a partita in corso, ma si sentiva a rischio. Non ci sono problemi di nessun genere".