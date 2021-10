Otto punti in undici partite, zero vittorie. Dopo il pareggio senza reti contro il Venezia, Davide Ballardini lascia un messaggio preciso ai suoi. "I giocatori devono sapere che quella del Genoa è una maglia importante, non tutti la sanno portare. Ad alcuni serve più tempo. Bisogna essere più bravi e prendersi delle responsabilità. Abbiamo 34 giocatori, alcuni sono funzionali e hanno la personalità e la qualità per indossare la maglia, altri vanno aspettati", sottolinea Ballardini. La strada da percorrere è chiara: "Del mercato di gennaio non me ne frega niente. Sappiamo che da qui in avanti abbiamo il dovere di fare bene con i giocatori della rosa. Ma al momento ci sono giocatori che fanno fatica a indossare questa maglia".