Mihajlovic: "Partita perfetta, abbiamo stravinto"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari (2-0), l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha commentato la partita della sua squadra: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, stando attenti. Il primo tempo abbiamo creato poco anche se abbiamo avuto sempre noi il comando della gara, pur cercando poco la profondità. Dovevamo intensificare i passaggi e rischiare un po' di più, ma non è facile giocare contro chi si chiude dietro la linea della palla: sapevamo che sarebbe andata così. Nel secondo tempo poi quando abbiamo sblocatto l'incontro è stato tutto più facile. Abbiamo rischiato poco o niente: vittoria meritata, partita stravinta, risultato giusto. Sono contento perché è la prima volta dopo dieci giornate che siamo nella parte sinistra della classifica che è il nostro obiettivo. Ora prepariamo la partita contro la Samp: se giochiamo così ci sarà la possibilità di far bene". Con una finta smarcante sul gol dell'1-0 e il gol del raddoppio, Arnautovic questa sera è stato determinante. Queste le parole del suo allenatore: "Ha fatto bene oggi, come tutta la squadra. Ha fatto una bella finta sul gol di De Silvestri, poi per lui segnare il gol del 2-0 è un gioco da ragazzi. Con uno come Arnautovic anche i compagni si sentono più forti". In casa il Bologna ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta (con il Milan). In trasferta, invece, sono arrivate tre sconfitte e due pareggi. Mihajlovic ha commentato l'andamento double-face della sua squadra: "Fuori casa abbiamo giocato contro squadre forti (su tutte Napoli e Inter, ndr), con l'Empoli abbiamo fatto una brutta partita e a Udine meritavamo di vincere. Credo sia un caso, ma spero che domenica a Genova invertiremo questa tendenza. Noi lavoriamo bene, ho un bel gruppo, c'è una bella atmosfera e i tifosi si fanno sentire: se in casa andiamo bene è anche merito loro. Dobbiamo essere equilibrati anche nei momenti difficili e saper gestire l'ansia".