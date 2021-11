Obbligatorio vincere per la Sampdoria, reduce da due sconfitte di fila e dalla settimana di ritiro per svoltare in stagione. Alle 15.00 a Marassi è sfida al Bologna, avanti 6 punti in classifica e dall’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria sul Cagliari ultimo in classifica. Il futuro in panchina di D'Aversa è legato anche a questa partita