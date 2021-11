Tutte le ultime dagli inviati di Sky Sport. Genoa senza Destro, tocca a Caicedo. Torino con due assenze importanti. Nella Juve è pronto Chiesa. Napoli: c'è da sostituire KK e monitorare Osimhen. Lazio in ansia per Lazzari mentre nel derby di Milano Ibra è pronto a sfidare Dzeko e Lautaro. L'ex Calhanoglu è in pole ma non sicurissimo del posto PROBABILI FORMAZIONI 12^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'

Giornata da circoletto rosso quella che ci apprestiamo a vivere. Vanno in scena due forti rivalità del nostro campionato ma soprattutto rischiamo seriamente una “spaccatura” in classifica. Bianconeri contro Viola e rossoneri contro nerazzurri: non male come menù. Se poi aggiungiamo un Verona in forma che proverà a stregare il Napoli… Tutto è apparecchiato per bene, mancano “solo” le news di formazione.

Niente paura, la squadra di Sky Sport è già al lavoro. Grazie al prezioso lavoro dei nostri inviati saprete tutto sulle probabili formazioni che scenderanno in campo per questa interessantissima 12^ giornata. Le coppe europee hanno lasciato qualche strascico a livello di infortuni e disponibilità, quindi antenne dritte e niente passi falsi cari fantallenatori. Ecco il nostro consueto giro dai ritiri.

EMPOLI-GENOA, ore 20:45 Empoli, terzino destro da decidere La squalifica di Stojanovic impone una scelta difensiva differente rispetto al solito. Lo sloveno fin qui era sempre stato in campo ma il giudice sportivo lo ha fermato per un turno. La soluzione naturale dovrebbe portare all'impiego di Fiamozzi ma non è da escludere l'adattamento di un centrale. A proposito: Romagnoli, entrato per 10 minuti nell'ultimo turno, spera di riprendersi una maglia da titolare. Ricci rientra dalla squalifica mentre in attacco ancora favorito il duo Pinamonti-Di Francesco

Genoa, senza Destro tocca a Caicedo Altro esame importante per il Genoa di Ballardini che però dovrà fare a meno di Mattia Destro. I tifosi lo avrebbero voluto vedere in tandem con Caicedo dal primo minuto ma non sarà così. L’ex Lazio però pare avere via libera per giocare titolare. Nella difesa (che sarà a tre) ci sarà Masiello con Biraschi e Cambiaso larghi in mediana. Conferma per Sturaro mentre in attacco Pandev (favorito) se la gioca con Galdames



SPEZIA-TORINO, sabato ore 15 Spezia, Amian e Verde i possibili ritorni

Focus sulla difesa per Thiago Motta. Hristov aveva lavorato a parte a inizio settimana salvo poi tornare con il gruppo. Reca è (nuovamente) indisponibile mentre Amian, subentrato nell'ultima partita, scalpita. Potrebbe ritrovare quindi una maglia da titolare al pari di Verde. L'attacco dei liguri è sempre un piccolo rebus. Tante opzioni e poche sicurezze. Anche Colley è tornato a pieno regime, ergo le soluzioni possibili aumentano. Antiste e Gyasi paiono al momento gli unici (quasi) sicuri di una maglia

Torino, Pobega squalificato Assenze non da poco nello scacchiere di Juric. Pobega, uno dei migliori in maglia granata nelle ultime uscite, sarà indisponibile causa squalifica. Sulla trequarti out anche Brekalo e quindi ci sono da fare dei ragionamenti di formazione. Linetty avrà al suo fianco Praet con davanti Sanabria in leggero vantaggio su Belotti. In difesa è sempre sfida tra Rodriguez e Buongiorno mentre in mediana c'è un vuoto da riempire. Baselli o Rincon le possibili scelte



JUVENTUS-FIORENTINA, sabato ore 18 Juventus, ballottaggio in attacco I Migliori Tutti gli MVP delle partite di Champions Alla Continassa si è rivisto in gruppo Ramsey: migliora anche Kean. Insomma, dall'infermeria arrivano buone notizie per Allegri che dopo la vittoria in Champions si rituffa nel campionato alla ricerca della vittoria smarrita. In mediana torna Locatelli mentre i due gol consecutivi potrebbero valere la titolarità di McKennie. Davanti Dyabala, dopo la Champions, non pare in discussione. Chiesa e Morata si giocano l'altra maglia con il primo in leggero vantaggio

Fiorentina, Odriozola favorito. Gonzalez ancora positivo Dopo un po' di gare di fila con partenza dalla panchina, sembra pronto il ritorno di Odiozola dal primo minuto. Dragowski non recupera e quindi altra presenza da titolare per Terracciano. Gonzalez resta positivo al COVID-19 e il duo Saponara-Callejon sembra essere la scelta ottimale per Italiano. In mediana potrebbe invece esserci una sorpresa rispetto al solito: in caso di maggior fisicità, ecco che uno tra Amrabat e Duncan potrebbe spuntarla



CAGLIARI-ATALANTA, sabato ore 20:45 Cagliari, Mazzarri senza Keita e Caceres

Momento delicato per il Cagliari di Mazzarri che però continua nella sua sfortunata rotazione di indisponibili: contro l'Atalanta mancheranno tra gli altri Caceres (squalificato) e Keita. Tandem d'attacco sicuro quindi quello formato da Pavoletti e Joao Pedro. Pochi dubbi anche in mediana con Nandez e Deiola esterni. Dietro invece c'è più scelta con Bellanova e Ceppitelli che possono rappresentare delle alternative nella linea a 4

Atalanta, si rivedono tutti i difensori Nelle ultime uscite, la contemporanea assenza di difensori aveva costretto Gasperini ad adattare De Roon. L'olandese può tornare a centrocampo, ma occhio anche al turnover visto che ha speso tanto. Palomino, Demiral, Djimsiti e Lovato: tre su quattro saranno titolari (anche se due non sono a pienissimo regime). In avanti invece Zapata è in vantaggio ma Muriel potrebbe anche affiancarlo a meno che Pasalic non la spunti. Ilicic infatti sembra destinato a un giro di riposo



VENEZIA-ROMA, domenica ore 12:30 Venezia, qualche dubbio solo in difesa In casa Venezia molto pare già essere deciso. Il rientro dalla squalifica di Ampadu dovrebbe fargli riguadagnare una maglia da titolare. A scivolare in panca Tessmann. In attacco rivedremo il trio Aramu-Henry-Okereke mentre dietro c'è ancora da decidere. Molinaro insidia Haps, Ebuehi e Mazzocchi sono in ballottaggio mentre Caldara è più avanti nelle preferenze rispetto a Mazzocchi ma i giochi non sono acora chiusi

Roma, Pellegrini ci sarà Sia Vina che Pellegrini hanno saltato l'impegno europeo. Roma bloccata sul 2-2 dal Bodo/Glimt con Mourinho che si è affidato a molti dei soliti titolari. Punizione finita per i 4 esclusi che Mou ha reintegrato nella lista dei convocati. Pellegrini sarà regolarmente al suo posto sulla trequarti. Possibile che El Shaarawy possa strappare anche in campionato una maglia da titolare



SAMPDORIA-BOLOGNA, domenica ore 15 Sampdoria, Colley a disposizione Per un Adrien Silva non disponibile causa squalifica, c’è un Omar Colley che torna a disposizione. Il difensore ha lavorato regolarmente in gruppo e potrà così pensare di tornare titolare al centro della difesa. Dragusin non ha sfigurato ma se Colley dovesse star bene, ci sarebbero pochi dubbi sul compagno di reparto di Yoshida. In mediana spazio a Ekdal Askildsen e Thorsby mentre davanti c'è un piccolo dubbio su Gabbiadini (che a metà settimana ha lavorato a parte). Caputo invece dovrebbe spuntarla su Quagliarella Bologna, tutto già deciso per Sinisa? I rossoblù sono forse una delle pochissime sicurezze per i vari fantallenatori. A meno di stanchezza eccessiva o indisponibilità varie (squalifiche, acciacchi...), Sinisa Mihajlovic tende ad affidarsi al solito XI titolare. Davanti pronto Arnautovic con Soriano e Barrow ad innescarlo. Linea a tre difensiva con Soumaoro, Medel e Theate mentre in mediana spera di strappare la convocazione Schouten che tornerà a pieno regime dopo la pausa



UDINESE-SASSUOLO, domenica ore 15 Udinese, Pussetto ancora a parte Pare abbastanza improbabile il rientro di Pussetto. Gotti sperava di poterlo avere a disposizione ma l’argentino continua a lavorare a parte. Anche in caso di recupero in extremis, sarebbe un’arma da pochissimi minuti in campo (con rischio di ricadute). Se poi consideriamo che dopo il Sassuolo ci sarà la sosta... Chi invece dovrebbe tornare dall'inizio è Deulofeu (ovviamente in tandem con Beto). A sinistra favorito Udogie mentre in mediana Arslan e Jajalo se la giocano con Makengo e Walace Sassuolo, buco in mediana Lopez-Frattesi, ovvero il tandem titolare del Sassuolo targato Dionisi, non potrà vivere un nuovo capitolo della saga: il giudice sportivo infatti ha fermato Lopez per una giornata e quindi aperto il casting per il posto vacante davanti alla difesa. Magnanelli, Matheus e Harroui sono tutti in lizza e il ballottaggio a tre difficilmente verrà risolto prima della rifinitura. Boga e Djuricic hanno svolto lavoro differenziato e quindi si va verso l'assetto con Raspadori e Traoré trequartisti



LAZIO-SALERNITANA, domenica ore 18 Lazio, Lazzari a forte rischio dopo l'OM

L'impegno in Francia contro il Marsiglia ha restituito un pareggio e un Lazzari infortunato. L'esterno ha accusato un problema al polpaccio e bisognerà aspettare l'esito degli esami per capire l'entità (forse stiramento). Hysaj e Marusic quindi saranno i titolari sulle corsie esterne. Possibile che tra centrocampo e attacco, Sarri possa fare un mini turnover con Immobile che ha giocato (non al meglio) in Europa. Muriqi si tiene pronto così come Basic e Moro

Salernitana, Ribery recuperabile Il ginocchio ogni tanto gli dà ancora qualche problema ma a parte saltare qualche seduta d'allenamento collettiva, non ci sono altri allarmi per quel che riguarda Ribery. Il francese sarà regolarmente sulla trequarti pronto a sfornare assist per Bonazzoli e...l'altro. Già perchè c'è ancora da decidere l'altra punta: Gondo in settimana ha provato a recuperare dal problema alla coscia ma è a rischio e Simy è insidiato da Djuric. In mediana mancherà lo squalificato Kastanos con Obi pronto a farne le veci



NAPOLI-VERONA, domenica ore 18 Napoli, dietro tocca a JJ Tuttofare Osimhen inedito: prima ballerino, poi pizzaiolo L'assenza per squalifica di Koulibaly e il prolungato infortunio di Manolas spalancano le porte in difesa alla titolarità di Juan Jesus che in Europa League è stato buttato nella mischia anche per avere subito continuità in vista del Verona. Ancora in dubbio Osimhen: l'attaccante aveva come obiettivo quello di tornare contro il Verona ma non è detto. Petagna e Mertens si tengono pronti. Per il resto solito Napoli con i nome noti: Politano in vantaggio su Lozano mentre Elmas deve rincorrere Zielinski e non sarà facile

Verona, cambio solo in difesa per Tudor? Juve prima e Napoli poi. Non è un momento tranquillo a livello di calendario per il Verona ma la squadra di Juric è già fatto vittime illustri e Spalletti non sottovaluterà certo Simeone e soci. Dopo la vittoria contro la Juventus molti penseranno a una conferma totale dell'XI visto una settimana fa. Centrocampo e attacco, salvo sorprese, non verranno toccati mentre in difesa qualcosa potrebbe cambiare: Ceccherini infatti è in ballottaggio con Casale ma spera anche Magnani. Uno dei due potrebbe farcela