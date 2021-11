Napoli, maglia speciale con il volto stilizzato di Maradona. FOTO

Il Napoli ricorderà Diego Armando Maradona con una divisa celebrativa che i giocatori indosseranno in campo in occasione dei tre incontri di campionato di novembre: Napoli-Verona, Inter-Napoli e Napoli-Lazio

Era il 25 novembre del 2020 quando la notizia della morte di Diego Armando Maradona travolse il mondo dello sport. A un anno di distanza il Napoli ha voluto dedicargli un omaggio speciale: è stata resa pubblica sul sito ufficiale del club la divisa che i giocatori indosseranno in campo nel mese di novembre per le partite contro Verona, Inter e Lazio. Firmata EA7, la Maradona Game (questo il nome della maglia appositamente creata) è caratterizzata da una grafica con il volto stilizzato di Diego sovrapposto al segno di un’impronta digitale che "rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea". Sarà distribuita in tre varianti di colore, in una limited edition di 1926 esemplari, il numero dell'anno di fondazione del club.