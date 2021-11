Non basta il ritiro osservato in settimana per permettere alla Sampdoria di uscire dalla crisi. A Marassi contro il Bologna arriva la terza sconfitta consecutiva, che fa piombare i blucerchiati al terz'ultimo posto della classifica in coabitazione con il Genoa. Una situazione di classifica decisamente complicata, che l'allenatore Roberto D'Aversa ha commentato così al termine della gara: "Siamo in una situazione di classifica non congrua al valore di questa squadra, però se ci siamo significa che bisogna lavorare meglio. Siamo gli unici responsabili. Questa squadra ha il potenziale per uscire da questa situazione. Io sotto pressione? Lo sono sempre. Vado avanti convinto del mio lavoro per uscire da questa situazione". La posizione di D'Aversa era già stata frutto di analisi da parte della dirigenza blucerchiata dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro il Torino. In quel caso si era poi deciso di portare la squadra in ritiro, come possibile soluzione per provare ad arginare il momento di crisi della Sampdoria. Non sono però arrivati i frutti sperati, con il futuro di D'Aversa che rischia adesso di tornare nuovamente in bilico.