"Immobile capitano vero. Luis Alberto? Ora ha capito chi sono"

Il mister biancoceleste si è soffermato, poi, sui singoli: "Immobile è un finalizzatore atipico - ha detto Sarri -, perché i finalizzatori solitamente sono un po’ egoisti, invece lui è sempre disponibile per la squadra. Lavora in difesa, ha bella personalità, una bella conduzione da capitano dello spogliatoio. È una delle anime di questa squadra, un ragazzo straordinario. Luis Alberto? Se ho qualcosa da dirgli gliela dico in faccia, probabilmente a lui risultava strano all’inizio. È un ragazzo intelligente, la convivenza diventa più facile". Infine una battuta sul rinnovo: "Io mi trovo bene qui - ha concluso -, vediamo cosa dice il presidente, ma non penso ci siano grandi problemi".