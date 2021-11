L'ex Ct della nazionale ucraina è stato annunciato da un tweet della società rossoblù. Contratto fino al giugno 2024 per Sheva, che avrà a disposizione la sosta per le Nazionali per lavorare con la sua nuova squadra. Arrivo previsto in città lunedì 8 settembre. "Sono qui per riportare il Genoa ad alti livelli", le sue prime parole sui social