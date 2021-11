Tudor: "Punto meritato, sono orgoglioso"

"Il calcio cambia, i tifosi sono sempre più esigenti"

Soffermandosi sulla prestazione del suo Verona, Tudor ha parlato dell'impronta data alla squadra e del suo credo calcistico: "Un allenatore deve sempre aggiornarsi - ammette - Il calcio cambia, la gente che viene allo stadio è sempre più esigenti e non vuole vedere squadre che stanno dietro e subiscono. A me piaceva fare pressione a zona, oggi è diverso, è una pressione a uomo. In fase difensiva mi sono appoggiato tanto al lavoro che è stato fatto nei due anni scorsi. Bisogna lavorare molto in settimana per farlo: io ho bravi ragazzi, umili, pronti al sacrificio. Questo modo di allenarsi è difficile da proporre in una grande squadra, ma si potrebbe fare una via di mezzo, con la voglia di andare avanti ma più a zona. Questa è una cosa un po' 'malata', in senso buono: non lo puoi proporre a uno come Ronaldo".