Ibra: "Non penso al ritiro, vado ancora avanti"

Il momento di dire basta è ancora lontano, nonostante i 40 anni sulla carta d’identità. Zlatan Ibrahiamovic spazza via ogni pensiero di ritiro: "Non ho deciso un giorno dove voglio smettere, invece voglio continuare il più possibile e non voglio pensare a smettere . Non voglio diventare uno di quelli che si sentono tristi per se stessi pensando che potevo continuare senza farlo, io vado avanti . Finché vengo chiamato, giocherò", ha ammesso l’attaccante del Milan dal ritiro della nazionale svedese, dove è tra i convocati per il doppio impegno valido per le qualificazioni Mondiali l'11 novembre contro la Georgia e il 14 novembre contro la Spagna. Svezia che, ricordiamo, comanda il girone B di qualificazione Mondiale con 15 punti.

"Al Milan ho un fisioterapista che mi segue h24"

Sempre in conferenza stampa, Ibra ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche: "Nell’ultima stagione ho avuto più infortuni di quello che ho di solito perché ho dato il massimo. Dopo aver fatto 30 anni così ho notato che i dolori fisici non spariscono, si spostano e basta. In Italia, al Milan, ho un fisioterapista che mi segue 24 ore al giorno. Per ogni minima cosa interviene, appena sento qualcosa devo curarmi subito". L’attaccante rossonero, fino a questo momento della stagione, ha collezionato 6 presenze (3 gol) per un totale di 284 minuti in Serie A, e due spezzoni di gara in Champions League per un totale di 46 minuti in campo.