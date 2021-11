È ufficialmente cominciata l'avventura di Andriy Shevchenko come nuovo allenatore del Genoa . Dopo aver raggiunto l'accordo con il club rossoblù fino al 2024, l'ex commissario tecnico della nazionale ucraina ha raggiunto il capoluogo ligure nella giornata di lunedì e nelle prime ore del pomeriggio è arrivato al centro sportivo di Pegli . Un rapido saluto ai giornalisti presenti e via con una prima visita alla sede di Villa Rostan e poi un sopralluogo su campi e strutture, per cominciare a prendere confidenza con quello che nelle prossime settimane diventerà il suo luogo di lavoro. Insieme a Sheva è arrivato a Genova anche Mauro Tassotti , che lo accompagnerà in questa esperienza nel ruolo di vice allenatore.

La situazione del Genoa

approfondimento

Ballardini esonerato: è il 4° in questa stagione

Per Shevchenko non si tratterà di un compito semplice, visto che il Genoa si trova attualmente al terz'ultimo posto della classifica a pari punti con i cugini della Sampdoria. Una situazione di classifica davvero complicata, dalla quale l'allenatore ucraino è chiamato a tirarsi fuori. All'ormai ex allenatore Davide Ballardini è stato infatti fatale l'ultimo pareggio sul campo dell'Empoli e un ruolino di marcia che recitava 9 punti in 12 partite, con una sola vittoria sul campo del Cagliari alla terza giornata. E il primo appuntamento non sarà dei più semplici, visto che al rientro dalla sosta a Marassi arriverà la Roma di Josè Mourinho (domenica 21 novembre, ore 20.45).