Inter, tutti i giocatori convocati dalle nazionali

Sono quattordici i giocatori che si allontaneranno da Appiano per le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022: Inzaghi monitorerà alcune selezioni europee e tre nazionali sudamericane. Dopo la sosta l'Inter tornerà in campo per la sfida con il Napoli, domenica 21 novembre alle 18 a San Siro

I CONVOCATI DEL NAPOLI NELLE RISPETTIVE NAZIONALI