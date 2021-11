Non solo gli attaccanti, a portare punti pesanti in classifica sono molto spesso i portieri attraverso le loro parate. Ma quali sono quelli che hanno fermato più conclusioni verso la propria porta? Naturalmente quelli delle big non sono nei primi posti, con una soprendente eccezione: Samir Handanovic. E la classifica, considerando la media delle parate effettuate a partita, cambia ancora (dati Lega Serie A)