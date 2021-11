Gonzalez: "Positivo da 18 giorni, non capisco"

L'esterno offensivo argentino della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato della sua positività al Covid in un collegamento con Espn: "È incredibile, sono 18 giorni che sono positivo e chiuso in casa, non me lo spiego neanche io. Pensavo sarebbero stati al massimo 10 giorni, non capisco davvero. Vediamo quando potrò recuperare e tornare in campo".

"I medici non mi dicono niente, aspettano che mi negativizzi per mandarmi a Roma a fare i controlli e tornare. Sono vaccinato con doppia dose. La mancata convocazione? Ovviamente mi dispiace perché lavoro per giocare in Nazionale - ha sottolineato il giocatore della Fiorentina -. Però, che devo dire? Sono in questa situazione e non mi resta che star tranquillo e aspettare".

Nell'occasione Nico Gonzalez ha parlato anche di Julian Alvarez, attaccante del River, che potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato di gennaio: "Chi non lo vorrebbe in squadra? Ne ho parlato tanto con Martinez Quarta e con Burdisso qui alla Fiorentina. Proviamo a prenderlo (ride, ndr). La Juventus? Dipende da ognuno e dalla propria decisione. È complicato e dovrà prendere la decisione migliore per lui".