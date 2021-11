Sport in lutto: è morto Giampiero Galeazzi

Addio a Giampiero Galeazzi: il giornalista sportivo della Rai ed ex canottiere aveva 75 anni, era malato da tempo di diabete. Noto al grande pubblico soprattutto per le sue telecronache del canottaggio. Era nato a Roma il 18 maggio 1946

Per il suo fisico era stato soprannominato Bisteccone. Fu professionista nel canottaggio dove vinse il titolo italiano nel 1967 e partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del Messico dell’anno successivo. Prima di intraprendere la carriera da giornalista provò a dare un seguito alla sua laurea in Economia lavorando per un breve periodo alla Fiat di Torino.

Dalla radio alla tv

In Rai cominciò alla radio e subito fu inviato alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972. Il passaggio successivo alla tv gli regalò, oltre alle telecronache del canottaggio, anche quelle del tennis. Protagonista da inviato sui campi di calcio negli anni 80 per la Domenica Sportiva dove restano storiche le sue tante interviste ai protagonisti prima durante e dopo le partite. Condusse per diversi anni anche 90° Minuto e come inviato ben 6 edizioni delle Olimpiadi