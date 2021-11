Juve-Pianese 11-0, Kean e Kaio Jorge protagonisti

I bianconeri, privi di 17 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, hanno sconfitto 11-0 la Pianese (Eccellenza) in un test alla Continassa. In evidenza gli attaccanti di Allegri: quattro reti per Kean e tre per Kaio Jorge. Martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

LE CONDIZIONI DI DYBALA E BENTANCUR