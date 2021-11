Dal ritiro della nazionale montenegrina non arrivano buone notizie per la Lazio. Adam Marusic, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e non sarà a disposizione del commissario tecnico del Montenegro, Miodrag Radulovic, nei match di qualificazione ai Mondiali contro Olanda e Turchia. Marusic si è sottoposto al tampone insieme al compagno di squadra Nebojsa Kosovic: entrambi avevano accusato dei lievi sintomi ed entrambi sono risultati positivi. Per loro è già iniziato il periodo di isolamento. Una brutta tegola per Maurizio Sarri verso la ripresa del campionato, quando la Lazio sfiderà la Juventus.