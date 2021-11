Totti: "Se Mou è un problema sbagliamo tutto"

"Se stiamo qui a criticare anche Mourinho, a dire che sia lui il problema della Roma, credo che abbiamo sbagliato tutto". Non ha dubbi Francesco Totti, che in collegamento da Roma per le fasi finali del torneo di padel "WeSmash Cup" esprime il suo punto di vista sul momento dei giallorossi e su Mourinho: "Ha vinto più lui che tutti gli allenatori di Serie A messi insieme, quindi bisogna continuare a puntare su di lui perché è un motivatore e sa come gestire il gruppo e sa cosa fare. Io punto su di lui e credo che anche la società e i tifosi debbano fargli sentire il loro supporto".