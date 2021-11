L'ex centrocampista giallorosso intervistato da Sky Sport 24, ha commentato il pareggio dell'Italia contro la Svizzera che non rende ancora sicura la qualificazione al Mondiale: "Ho fiducia in questa squadra. È andata sotto a Wembley dopo 3 minuti, con 60mila inglesi sugli spalti e non si è mossa di un millimetro. Jorginho è fondamentale a prescindere". E sull'amata Roma: "Sarà soddisfatta se a fine anno non avrà fatto stufare Mourinho"

"Ci sono tanti giocatori forti nella nostra Nazionale ma Jorginho è fondamentale, imprescindibile per come gioca e per come detta i tempi alla squadra". Esordisce così Daniele De Rossi dalle fasi finali del torneo di padel "WeSmash Cup" a Roma. L'ex centrocampista della Roma inizia commentando il pareggio dell'Italia contro la Svizzera, partendo dal rigore sbagliato dal giocatore del Chelsea: "Gli ultimi due che ha calciato non sono andati bene, poi ogni allenatore la pensa diversamente se cambiare rigorista o continuare. Però ci sono delle annate storte, anche Totti ha avuto un anno in cui ne ha sbagliati tre/quattro. I campioni e i rigoristi forti passano sopra queste cose così come farà Jorginho". Gli Azzurri, ora, si giocheranno la qualificazione ai Mondiali del Qatar negli ultimi 90 minuti contro l'Irlanda del Nord: "Abbiamo giocato un Europeo nel quale nulla era sicuro. Questa è una squadra che è andata sotto a Wembley dopo 3 minuti contro l'Inghilterra, con 60 mila inglesi indemoniati sugli spalti, e non si è mossa di un millimetro. Ha continuato a fare la sua partita, l'ha pareggiata e l'ha vinta ai rigori. Lunedì devono giocare con tranquillità, non sarà una partita facile ma ho piena fiducia in questa squadra perché ho avuto il privilegio di viverla da vicino".