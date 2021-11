Il difensore giallorosso ha accusato un problema muscolare durante la gara tra Inghilterra e Albania ed è stato costretto a uscire dal campo nel corso del primo tempo. Gli esami hanno escluso lesioni, ma hanno comunque evidenziato un risentimento muscolare che verrà valutato di giorno in giorno. Un problema in più per Mourinho nel reparto difensivo in vista di Genoa-Roma (domenica 21 novembre, ore 20.45)

Non arrivano buone notizie per la Roma dai ritiri della nazionali. Marash Kumbulla ha infatti riportato un problema muscolare durante il primo tempo della gara tra Inghilterra e Albania, che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Gli esami a cui il calciatore si è sottoposto il giorno successivo all'infortunio hanno escluso lesioni, ma hanno comunque evidenziato un risentimento muscolare che verrà valutato di giorno in giorno. Un'ulteriore tegola per Mourinho, che in quel reparto ha già dovuto fare i conti da inizio stagione con i diversi problemi fisici che hanno colpito Chris Smalling. L'inglese dovrebbe comunque tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni ed essere a disposizione dell'allenatore portoghese in vista della sfida di domenica prossima alle 20.45 sul campo del Genoa.