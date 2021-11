Sala: "Il Meazza ci costa tra 5-10 milioni l'anno"

"Faccio un appello a coloro i quali vogliono salvare lo stadio ' San Siro ': il modo migliore è trovarne un uso, una formula, per cui si facciano avanti e noi siamo disponibili a cedere questo bene ". Esordisce così il sindaco di Milano Giuseppe Sala , che, intervenuto a margine della inaugurazione della nuova sede di NTT Data, ha risposto a una domanda sul comitato "Sì Meazza", che ha l'obiettivo di evitare la demolizione della casa di Inter e Milan per far sì che in quell'area venga edificato il nuovo impianto, per il quale il comune ha già raggiunto l'accordo con i due club.

Sala: "Se vogliono comprare lo stadio noi siamo felicissimi"

leggi anche

Calha: "Grato al Milan, ma volevo una nuova sfida"

In seguito il sindaco di Milano ha spiegato una delle principali ragioni per la quale si è deciso di dare il via al progetto di costruzione del nuovo stadio: "Tenere in funzione uno stadio del genere, metterlo in sicurezza e fare una buona manutenzione, è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni di euro ogni anno". In chiusura Sala si rivolge a Massimo Moratti: "Tra i tanti che si fanno avanti penso a Moratti, dato che ho sentito la sua disponibilità a far parte di questa inziativa. Se lo vogliono acquisire, noi siamo felicissimi. Il vero problema è che il Comune di Milano non può mantenere costi del genere per impianti inutilizzati".