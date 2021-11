Grande protagonista nel derby appena disputato, con un gol su calcio di rigore che ha fatto infuriare i tifosi milanisti ed esaltare quelli interisti, Hakan Calhanoglu è tornato a parlare del suo passaggio da una sponda all'altra di Milano durante la scorsa estate. Lo ha fatto in un'intervista concessa a 433, nella quale ha spiegato i motivi del suo trasferimento dal Milan all'Inter: "Il mio contratto era in scadenza. Al Milan ho trascorso quattro anni e rispetto tutti, sono rimasto in contatto con tutti e ho un gran rapporto con le persone che sono ancora lì. Non ho problemi. Ma volevo una nuova sfida per la mia carriera e ho deciso di andare via insieme alla mia famiglia. Sono contento di essere all'Inter, un grande club che ha vinto lo scudetto l'anno scorso e che gioca in Champions League. Sono grato al Milan, sono stato bene lì e non ho problemi con nessuno. Tutti all'Inter sono molto gentili. Ricordo quando Inzaghi durante l'Europeo mi ha chiamato 3-4 volte. Ha voluto fortemente che arrivassi all'Inter, così come i dirigenti, che mi hanno chiamato e mi hanno parlato del mio futuro in nerazzurro. Sapevo già da prima che l'Inter era una squadra forte, anche perché hanno vinto molti derby contro il Milan, vinceva molto di più dei rossoneri. Mi sono detto: 'Dai, l'Inter è un'ottima scelta'".