L'attaccante non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al polpaccio sinistro e non verrà rischiato contro i bianconeri. L'obiettivo è di averlo a disposizione contro il Napoli. Pedro si ferma in allenamento per una botta alla caviglia, ma le sue condizioni non destano al momento preoccupazione

Contro la Juve Sarri dovrà fare a meno del suo uomo gol. Ciro Immobile non sarà infatti a disposizione per il match contro i bianconeri, in programma sabato alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma. Immobile, che ha saltato gli impegni con la Nazionale, è alle prese con una lesione di basso grado al polpaccio sinistro e non ha ancora recuperato al 100%. Per questo motivo non verrà rischiato contro la Juventus, con l'obiettivo di averlo a disposizione il 28 novembre a Napoli.