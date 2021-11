La bella notizia della sosta per la Roma è il ritorno del numero 22, che a causa di un sovraccarico al polpaccio era stato costretto a rinunciare alla convocazione in azzurro. Nell’ultima di campionato a Venezia Zaniolo aveva iniziato in panchina e giocato soltanto i 20 minuti finali. In quella partita Mourinho a causa dell'assenza di terzini sinistri era stato costretto a cambiare sistema di gioco con difesa a tre ed esterni a tutto campo. Una modalità che probabilmente verrà riproposta anche a Genova contro Shevchenko. E allora quale sarà la collocazione di Zaniolo nel nuovo sistema? Due le possibilità: se come sembra non dovesse recuperare Pellegrini andrebbe ad affiancare Mkhytarian nel ruolo di trequartista dietro un un’unica punta; la seconda possibilità è quella di agire da secondo attaccante al fianco di Abraham con grande libertà di svariare su tutto il fronte offensivo. Zaniolo d’altra parte è uomo d’attacco, facilmente collocabile in ogni zona degli ultimi trenta metri, deve solo avere campo a disposizione per sviluppare la corsa e possibilmente non consumare eccessive energie nel lavoro difensivo