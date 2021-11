Il portiere francese, assente da inizio ottobre per una lesione al polso, pubblica un video sui social con un messaggio per i suoi tifosi: "Il mio rientro sorprenderà". Ritorno in campo anticipato?

Mike Maignan non gioca una partita ufficiale col Milan dallo scorso 3 ottobre: l'ultimo match fu a Bergamo, poi l'infortunio al polso. Una lesione che lo sta tenendo fuori da più di un mese. Ma il suo rientro si avvicina. Dopo l'operazione, la diagnosi aveva previsto un suo ritorno in campo difficilmente previsto prima della fine dell'anno, ma adesso il messaggio social del giocatore lascia pensare che possa essere anticipato: "Il mio ritorno ti sorprenderà", dice il portiere ex Lille in un videomessaggio di poco più di un minuto pubblicato sui suoi profili social. Mentre in sottofondo ci sono le parole pronunciate dallo stesso Maignan, nel video si vede un ragazzino che gli assomiglia mentre si appresta a parare un calcio di rigore, la sua specialità. Immagini che si alternano a quelle della sua parata su Salah ad Anfield e degli sforzi che lo stesso Maignan sta facendo in questi giorni per recuperare. A un certo punto poi appare l'aquila, il suo simbolo, e una clessidra: segno del tempo che scorre veloce. E che potrebbe ridurre i suoi tempi di recupero.