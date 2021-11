L'attaccante era uscito per infortunio durante il primo tempo di Cile-Ecuador e gli esami a cui è stato sottoposto, prima del rientro in Italia, hanno evidenziato un risentimento ai flessori: sarà costretto ad almeno 15 giorni di stop

Nuovo guaio muscolare per Alexis Sanchez, tornato con un problema fisico dalla recente sosta per le Nazionali. L'attaccante è uscito al 36' di Cile-Ecuador, lasciando il campo toccandosi la coscia destra. Un infortunio che ha da subito preoccupato l'Inter, che ha fatto sottoporre il giocatore a esami strumentali ancor prima di rientrare in Italia. I test effettuati in Cile hanno evidenziato un risentimento ai flessori, che costringerà Sanchez a restare fermo per almeno 15 giorni. Un problema simile a quello riportato da Stefan de Vrij e che costringerà il difensore olandese a saltar,su tutti, il big match contro il Napoli e la partita probabilmente decisiva per la qualificazione di Champions contro lo Shakhtar.