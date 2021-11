Le parole del centrocampista neroverde a Sky Sport: "All'inizio spingevo per andare via, poi è stata la soluzione migliore. Sassuolo è la piazza ideale per crescere e poi sperare per una big. Scamacca? Contento per la sua convocazione in azzurro, è la punta più forte in Italia"

Fra le grandi sorprese di questo inizio stagione di Serie A c’è sicuramente Davide Frattesi . Al suo esordio nel massimo campionato dopo un anno in prestito al Monza, il centrocampista del Sassuolo ha disputato 12 partite da titolare (tutte), segnando anche tre gol. Il più importante quello dell'Allianz Stadium, che ha aperto le marcature contro la Juventus: "Una grandissima emozione, anche perché avevo tutta la mia famiglia lì", come ha dichiarato lui stesso.

Ad agosto dicevano che dovessi andare via, ora sei indispensabile.

"All'inizio anch'io un po' spingevo per andare via, un po' fissato sul modulo. In realtà, col passare dei giorni mi sono trovato sempre meglio e poi si è rivelata sicuramente la soluzione migliore".

Tu che compiti hai nel modulo?

"Sicuramente quello di accompagnare un poco di più la fase offensiva. Poi, ecco, se c'è da correre sicuramente non ci tiriamo indietro. Bisogna solamente imparare ad avere un po' di equilibrio come chiede il mister".

È il gol contro la Juve quello che ti dà maggiori soddisfazioni? Anche se nella partita con l’Udinese sei stato un mattatore…

"C'era mio zio che mi aveva chiesto di fare doppietta e l'ho accontentato! Peccato che nel secondo ho sbagliato porta… Sicuramente allo Juventus Stadium è stata una grandissima emozione, anche perché avevo tutta la mia famiglia lì a Torino e mio nonno è juventino".

A che punto è il Sassuolo nel percorso di crescita?

"È una squadra che si è ringiovanita, è cambiata molto. Credo che faccia parte del processo di crescita. Siamo già a buon punto perché abbiamo espresso un ottimo calcio. Dobbiamo migliorare in alcune cose, specialmente in fase di non possesso, però credo che sia qualcosa che ci sta. La piazza è un po' più tranquilla rispetto ad altre. Quindi, credo che questo sia l’ambiente migliore per crescere per poi sperare un giorno di andare in una grande squadra".

Che ne pensi delle convocazione di Scamacca in Nazionale?

"Scamacca per me è la punta più forte d’Italia. Sono contento che abbia continuato ad andare in Nazionale. Speriamo, a parte di raggiungerlo, che si sblocchi in azzurro perché ha delle qualità che nessuno ha in Italia".