Si avvicina sempre di più l'esordio su una panchina di Serie A per Andriy Shevchenko. Il suo Genoa affronterà la Roma a Marassi, domenica alle ore 20.45. Una partita che potrebbe essere un primo passo verso l'obiettivo della salvezza, come l'allenatore ucraino ha spiegato in conferenza stampa: "I due guerrieri più forti di tutti sono il tempo e la pazienza. Lo spirito giusto sarà quello di avere le stesse motivazioni dei nostri tifosi quando verranno allo stadio". L'allenatore ucraino si troverà di fronte la Roma e Josè Mourinho, che lui stesso ha avuto ai tempi del Chelsea: "Mentalità vincente, carisma e professionalità lo rendono così speciale, la Roma è una squadra molto dinamica e con tanto talento". Infine, un messaggio ai tifosi del Genoa: "Vi aspettiamo allo stadio, abbiamo bisogno del vostro supporto".