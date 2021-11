I numeri di Politano in questa stagione

L'esterno d'attacco classe 1993 non prenderà quindi parte alla partita di San Siro contro l'Inter, in programma domenica alle 18 per la 13^ giornata di Serie A. Niente ritorno da ex a Milano per Politano, che sin qui in stagione è stato sempre impiegato da Luciano Spalletti in campionato (9 presenze da titolare, 3 da subentrante, 715 minuti complessivi) e ha firmato un gol e un assist. Rendimento migliore in Europa League, con un gol e tre assist in quattro partite giocate, con una sola presenza tra i titolari.