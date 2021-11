L'allenatore del Sassuolo è soddisfatto per la prestazione, ma non per il risultato: "Abbiamo calciato 20 volte in porta e quando si fanno queste prestazioni bisogna vincere, anche perchè la classifica è meno positiva rispetto a quanto facciamo in campo. Raspadori? Le prestazioni sono positive, bisogna parlare meno di lui"

Non è soddisfatto Alessio Dionisi al termine di Sassuolo-Cagliari. Nulla da dire sulla prestazione, ma la delusione per non essere riusciti a portare a casa la vittoria, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: "C'è rammarico perché abbiamo subito i due gol immediatamente dopo averli fatti. Abbiamo concesso troppe ripartenze. Sulla prestazione posso dire poco, abbiamo calciato 20 volte in porta. Peccato perché queste gare bisogna vincerle, se si fanno queste prestazioni. Questa partita non può finire 2-2, se succede vuol dire che bisogna fare meglio anche perchè la classifica è meno positiva rispetto a quanto abbiamo fatto in campo".