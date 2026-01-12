Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 20^ giornata

guida tv

Oggi, lunedì 12 gennaio, si scende in campo per la 20^ giornata di campionato che si conclude alle 20.45 con Juventus-Cremonese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La 20^ giornata di campionato si conclude lunedì 12 gennaio con, alle 18.30, Genoa-Cagliari e alle 20.45 Juventus-Cremonese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera appuntamento con Calciomercato - L’Originale. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino.

Serie A, le partite di oggi

  • ore 18.30: Genoa-Cagliari su DAZN 1
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Calciomercato - L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino
  • alle 20.45: JUVENTUS-CREMONESE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan; commento Riccardo Montolivo; inviati Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Per lo scudetto è lotta tra 4 o 5 squadre"

inter

L'allenatore dell'Inter analizza il pareggio con il Napoli: "E' stato un risultato giusto per...

Calhanoglu out all'87': affaticamento al polpaccio

inter

Il numero 20 nerazzurro aveva segnato il momentaneo 2-1 dell'Inter su rigore al 73'. Poi ha...

Allegri: "Stesso errore del finale con il Genoa"

milan

L'allenatore del Milan analizza il finale della partita contro la Fiorentina: "Dopo l'1-1 abbiamo...

Dove vedere Inter-Napoli

guida tv

La partita tra Inter e Napoli della 20^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 gennaio alle...

Spalletti: "Mercato? Corti in un paio di ruoli"

JUVENTUS

Spalletti prepara il match con la Cremonese, ma senza trascurare il mercato: "Dobbiamo completare...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE