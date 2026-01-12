La 20^ giornata di campionato si conclude lunedì 12 gennaio con, alle 18.30, Genoa-Cagliari e alle 20.45 Juventus-Cremonese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera appuntamento con Calciomercato - L’Originale. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino.