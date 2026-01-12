Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 20^ giornataguida tv
Oggi, lunedì 12 gennaio, si scende in campo per la 20^ giornata di campionato che si conclude alle 20.45 con Juventus-Cremonese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato
La 20^ giornata di campionato si conclude lunedì 12 gennaio con, alle 18.30, Genoa-Cagliari e alle 20.45 Juventus-Cremonese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera appuntamento con Calciomercato - L’Originale. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino.
Serie A, le partite di oggi
- ore 18.30: Genoa-Cagliari su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Calciomercato - L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino
- alle 20.45: JUVENTUS-CREMONESE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan; commento Riccardo Montolivo; inviati Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti