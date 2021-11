Il difensore non è stato convocato a Firenze per un problema all'anca: le sue condizioni saranno valutate alla vigilia del match di mercoledì contro l'Atletico Madrid, ma al momento non filtra grande ottimismo. Confermata la lesione al bicipite femorale della coscia destra per Rebic: nuovi esami tra 10 giorni, ma il suo rientro potrebbe essere previsto per l'inizio del 2022. Procede bene il recupero di Maignan, ma anche per lui appuntamento nell'anno nuovo

Il tempo per assorbire la prima sconfitta in campionato per il Milan è poco, visto che i rossoneri saranno nuovamente in campo mercoledì sera. Sul campo dell'Atletico Madrid, la formazione di Stefano Pioli si gioca infatti le residue speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League: soltanto la vittoria permetterebbe a Ibra e compagni di rimanere ancora in corsa. In vista dell'impegno del Wanda Metropolitano, il Milan fa anche la conta degli infortunati, sperando di recuperare qualcuno rispetto alla trasferta di Firenze: rimane in dubbio Fikayo Tomori, non convocato al Franchi per un problema all'anca e le cui condizioni verranno valutate nelle ore precedenti al match di mercoledì, anche se al momento non filtra grande ottimismo riguardo alla sua presenza. Chi sicuramente non ci sarà è Ante Rebic. L'attaccante croato ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e non sarà a disposizione almeno per i prossimi 10 giorni: dopo questo periodo di tempo, il calciatore si sottoporrà a ulteriori controlli e le sue condizioni verranno valutate nuovamente, ma probabilmente potrà rientrare in campo soltanto nel 2022.