Allegri perde Danilo per due mesi. Il terzino, sostituito dopo 15 minuti nel match contro la Lazio, ha subito una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa otto settimane. Contro il Chelsea out anche Chiellini, Ramsey, De Sciglio, Bernardeschi e Kulusevski. Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo

La Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Chelsea (diretta martedì 23 novembre alle 21 su Sky Sport Uno). I bianconeri sono già aritmeticamente qualificati agli ottavi, dopo il successo per 4-2 contro lo Zenit: Bonucci e compagni sono in testa al girone H con 12 punti, frutto di 4 vittorie in 4 partite. Allegri ha guidato l’allenamento in vista della trasferta di Londra. Un allenamento che ha portato notizie positive e negative. La buona notizia per la Juventus riguarda Dybala, che è tornato ad allenarsi in gruppo: resta da capire se potrà giocare titolare contro il Chelsea. Non hanno invece preso parte all’allenamento Chiellini, Ramsey, De Sciglio, Bernardeschi e Kulusevski. Una lunga lista di infortuni, alla quale si è aggiunto Danilo: il terzino, sostituito dopo 15 minuti nel match vinto dai bianconeri contro la Lazio sabato 20 novembre, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Un infortunio che necessita di otto settimane per recuperare. Il brasiliano tornerà quindi in campo nel 2022.