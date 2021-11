Inter, gioia Napoli e ora la Champions

Dopo l’Italia, l’Europa. L’Inter sposta l’obiettivo. Inzaghi ha raddrizzato la classifica in Serie A con la vittoria sul Napoli, e ora vuole il primo obiettivo stagionale: gli ottavi di Champions. Per farlo bisogna battere lo Shakthar. Servirà quindi il super attacco che ha vinto lo scontro con la miglior difesa italiana. I tre gol al Napoli, che ne aveva subiti 4 in 12 partite, sono il miglior biglietto da visita per riprovare a scalare il muro di De Zerbi. Dopo tre zero a zero consevutivi con gli ucraini, arriva il test definitivo per la macchina da gol di Inzaghi. 32 reti in Serie A, primo scontro diretto vinto e Lautaro che si è sbloccato: modo migliore per arrivare a questo momento della veritá non c’era.



Tratti di pazza Inter. Sussurri di una squadra bella ma che soffre spesso nel finale. Tra le notizie positive c’è il rendimento di Hakan Calhanoglu. Secondo gol su rigore consecutivo. Dopo il derby ha colpito ancora. Tre reti finora per il turco che sta conquistando tutti per qualità e carattere. In certi momenti la personalità diventa l’arma migliore. Nei big match e quando le cose si fanno complicate. Come col Napoli o con lo Shakthar. Dopo l’Italia, la bella e pazza Inter ora punta l’Europa.