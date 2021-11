Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare del nuovo stadio e puntualizza: "Sono disponibile ad affrontare alcune tematiche, su come ad esempio utilizzare gli oneri di urbanizzazione, ma non sul tema stadio sì o stadio no. Non sono disponibile a partecipare a un dibattito che lo metta ancora in discussione"

"Un regolamento non va derubricato. I regolamenti non possono essere adattati alle singole esigenze, i nodi per discutere le cose sono tanti, ma rimane la mia posizione: sono disponibile a discutere sul come, e quindi per esempio di come utilizzare gli oneri di urbanizzazione, ma non su stadio sì o stadio no". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto a una domanda sul dibattito pubblico che alcune forze politiche vogliono portare avanti sul tema del nuovo stadio. "Poi se vogliono fare il referendum è nella disponibilità dei consiglieri, ma rimane il fatto che qua parliamo senza il terzo incomodo, ossia le squadre. Le forme sono tante, il problema è che se è stadio sì o stadio no io mi fermo e sto a guardare - ha aggiunto -. Sono due anni che ci provo, poi magari non sono stato capace di convincere le squadre a lavorare su San Siro, però questa è la realtà e io non sono disponibile a partecipare a un dibattito che lo metta ancora in discussione. Per cui vediamo".