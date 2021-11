Tudor: "Nuovi obiettivi? Pensiamo alla salvezza"

L'allenatore gialloblu dopo la vittoria contro i toscani: "I ragazzi non hanno sbagliato un allenamento, questa è la chiave per fare punti. Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo creato di più". Andreazzoli: "Una deviazione favorevole ha deciso la partita, ho fatto i complimenti alla squadra" VERONA-EMPOLI 2-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Quinto risultato utile di fila e diciannove punti in dieci partite. Sono i numeri del Verona da quando Igor Tudor siede sulla panchina dei veneti. Un periodo positivo prolungato dalla vittoria contro l'Empoli, arrivata al 91° minuto grazie al gol di Tameze. "I ragazzi non hanno sbagliato un allenamento, e questa è la chiave per fare punti" ha spiegato Tudor alla fine del match. Tanta soddisfazione per l'allenatore che applaude i suoi per quanto fatto in campo: "Il Verona ha vinto con le sue forze, con le sue doti - ammette Tudor - con carattere, la preparazione fisica, la qualità dei singoli. È stata una bella partita, nonostante non ci siano state molte occasioni. Me l'aspettavo così, e alla fine abbiamo meritato perché abbiamo creato di più. L'abbiamo riaperta con una disattenzione, poi c'è stata la voglia da parte di entrambe di fare gol, e noi negli ultimi dieci minuti abbiamo spinto di più".

"Dove possiamo arrivare? Non voglio sbilanciarmi" leggi anche Tameze beffa l’Empoli al 91’: il Verona vince 2-1 Nonostante un ruolino di marcia da big del campionato, per Tudor l'obiettivo primario del Verona resta la salvezza: "Vediamo partita dopo partita, non voglio sbilanciarmi - ammette l'allenatore - I ragazzi stanno facendo veramente bene, ma da me non sentirete niente di eclatante. C'è l'obiettivo di salvarsi, e sabato c'è da battagliare. Faccio il mio lavoro, ho giocatori forti e sono contento di loro". Tudor, infine, ha speso parole d'elogio per Tameze, autore del gol vittoria: "Sta giocando bene, è un ragazzo perbene e ha capacità fisiche. Siamo contenti di averlo e speriamo di continuare così".